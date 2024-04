Mihai Morar, uimit de educația financiară a fetelor sale: ”Au bursă, mă mai împrumută!” Mihai Morar este tata a trei fete, una in varsta de doar 4 ani. Insa este mandru foc de Mara și Cezara, gemenele sale (16 ani) care sunt eleve cu rezultate meritorii și bursa. Bani pe care ii dramuiesc și respectam, fapt despre care și realizatorul de emisiuni radio, mai nou gazda de evenimente culturale este foarte uimit dar și mandru. ”Fetele mele au o alta relație cu banii. Noi, pentru ca nu aveam cand eram mici, in sensul nu ca eram saraci, dar atunci nu prea avea nimeni și noi evident ca ne-am dorit și din alea și din alea și haine, și mașini, generația asta nu e așa. E mai puțin dependenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

