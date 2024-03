Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant chinezesc din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchis de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Sector 2, din cauza mizeriei. Comisarii au gasit gandaci pe carne, spații neigienizate, insalubre și frigidere cu rugina și chedere rupte. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor…

- ANPC anunta, sambata, un control al Comisariatului pentru Protectia Cosumatorilor Sector 6 (CPCS6) la punctul de lucru al operatorului economic Panion Prod Com SRL, din Sectorul 6 al Capitalei (fabrica de paine). In urma neregulilor constatate, au fost applicate urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au amendat cu 5,1 milioane de lei cele 233 de magazine Mega Image controlate in intreaga tara in doua jumatate a lunii ianuarie 2024 si au oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 65.000 lei, potrivit unui…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Un incident a avut loc la Mega Image Domenii, unde Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor din sectorul 1 al Capitalei a intervenit rapid in urma circulației unor imagini ce aratau prezența unei rozatoare in interiorul magazinului.

- Intr-un magazin Mega Image din zona Domenii, sector 1, a fost descoperit recent un sobolan, ceea ce a determinat interventia comisarilor ANPC, care au facut verificari amanuntite, a relatat news.ro. Ca masura imediata, s-a initiat o curatenie generala, insotita de dezinsectie, dezinfectie si deratizare…

- Reprezentantii ANPC au transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost verificat restaurantul Gargantua din Sectorul 2 al Capitalei. ”Deja la a doua abatere, la fel de grava ca prima, acest operator economic pare fie ca nu poate, fie ca nu vrea sa respecte legea si, automat, pe dumneavoastra.…

- Reprezentantii ANPC au transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost verificat restaurantul Gargantua din Sectorul 2 al Capitalei. ”Deja la a doua abatere, la fel de grava ca prima, acest operator economic pare fie ca nu poate, fie ca nu vrea sa respecte legea si, automat, pe dumneavoastra.…