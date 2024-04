PSD Prahova l-a contestat la tribunal pe baronul Iulian Dumitrescu! Degeaba

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana Prahova a PSD a contestat in instanta decizia Biroului Electoral Judetean de acceptare a candidaturii presedintelui PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ) Prahova.

- Nicolae Ciuca a venit cu clarificari in cazul unei posibile candidaturi din partea lui Iulian Dumitrescu la funcția de președinte al Consiliului Județean. Președintele PNL susține ca Biroul Politic Național al PNL nu are propunerea organizației Prahova de susținere. In timp ce pentru majoritatea candidaturilor…

- Peste 100 de persoane au protestat, marti dupa-amiaza, in fata Consiliului Judetean (CJ) Prahova impotriva presedintelui CJ, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie, transmite Agerpres. Manifestantii au scandat „La puscarie, Dumitrescule”, „Dumitrescu, nu uita, Prahova nu e a ta”…

- Dosarul care il vizeaza pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu , este unul „prioritizat”, iar procurorul de caz este suveran,a declarat procurorul-sef al DNA , Marius Voineag. Dosarul care il vizeaza pe Iulian Dumitrescu, este unul „prioritizat”, avand in vedere caracterul…

- Este o zi decisiva pentru Iulian Dumitrescu! Președintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova se va prezenta in fața instanței pentru a contesta masura sechestrului impusa de procurorii DNA in dosarul in care e cercetat pentru luare de mita si fals in declaratii. Dumitrescu a primit interdicție de a-și…

- Suspendarea din toate funcțiile politice a liderului liberal Iulian Dumitrescu, ca urmare a descinderilor DNA, conduce automat la numirea unui nou șef la organizația PNL Prahova, care deja se cam știe. Dupa acuzațiile de luare de mita, prim vicepreședintele PNL, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat, joi, cu Iulian Dumitrescu, liderul partidului de la Prahova, acuzat de luare de mita, inainte ca acesta sa se retraga din funcția politica de prim-vicepreședinte PNL. Decizia ar fi fost luata pentru a nu prejudicia imaginea partidului, susține Ciuca. „PNL…

- Dupa ce a fost plasat sub control judiciar de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anunțat joi seara, intr-o postare pe pagina lui de Facebook, ca demisioneaza din toate functiile detinute in partid, motivand ca "partidul nu are nicio legatura cu…