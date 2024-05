ConstantaEsteBine: Valul 6 de energie – partea intai – ziua 9 16 mai 2024. Onorez viata mamei si am ales sa nu jeluiesc moartea ei“

Stiri pe aceeasi tema

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 411 mai 2024Cum stim ca avem ficatul in stare buna Cum stim ca fierea functioneaza eficient Pai, este foarte simplu: digestia functioneaza bine, fara balonari, gaze sau dificultati cu eliminarea scaunului. Avem energie si ne putem indeplini treburile…

- Valul 6 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 2, 9 mai 2024. Vremea afara este schimbatoare Vremea afara este schimbatoare. Reactia corpului in interior este la fel de schimbatoare.Este o perioada foarte buna pentru suplimente, vitamine si minerale. Recomand fiolele de la Oligo vegetal, cu Fier,…

- Valul cinci de energie ndash; partea intai ndash; ziua 528 aprilie 2024 Suntem in zilele de luna in scadere, o perioada foarte buna de curatenii si eliminari. Planeta Mercur a intrat in tranzit direct, asa ca ne conectam mai bine la propriile ganduri si emotii, reusind in acelasi timp sa comunicam mai…

- Valul 5 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 225 aprilie 2024Trecerea de la o frecventa de vibratie la alta se poate face cu multa usurinta.Alternantele intre stari sunt naturale, dar cand sunt foarte rapide, devin obositoare si ne afecteaza corpul fizic.Cu siguranta ca ati experimentat stari…

- Valul 4 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 104.04.2024Astazi este despre 4 patru , structura si ordine.Dar si despre Berbec, pentru ca se apropie luna noua in Berbec cu eclipsa de soare, tot in Berbec , iar Mercur retrograd se afla tot in semnul Berbecului. Si langa aceste planete aflate in…

- Valul 4 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 71 aprilie 2024Ziua pacalelilor.Dar si ziua cand planeta Mercur intra in tranzitul sau retrograd de 3 saptamani aproximativ pana pe 25 aprilie.Cu alte cuvinte, aproape intreaga luna aprilie va fi impregnata de energia "retrogradului".Stim din celelalte…

- Valul 3 de energie ndash; partea a doua ndash; ziua 15, 25 martie 2024 "Luna plina cu lumina" Este mare, este sus pe cer, in noptile senine, lumineaza intens, dar rece, si ne influenteaza masiv emotiile si trairile profunde. Se afla in semnul zodiacal al Balantei si ne impinge sa luam decizii importante.…

- Valul 3 de energie ndash; partea intai ndash; ziua 125.02.2024A trecut luna plina.Cu tot cu vartejul produs in creier si in vietile noastre.Va multumesc tuturor pentru corecturile primite.Aveti dreptate cand imi semnalati erorile de date cifre sau de interpretari.Mintea se duce in realitatea sa interioara,…