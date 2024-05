Un Monet s-a vândut cu 35 de milioane de dolari la o licitaţie de primăvară la New York Dupa o scadere a pietei mondiale de arta in 2023, marile case de licitatii Christie’s si Sotheby’s si-au lansat luni vanzarile de primavara in capitala americana a artei si a finantelor, intr-un climat plutr’t optimist dupa rezultatele bune de la Londra si Paris. Sotheby’s, care este detinuta de miliardarul franco-israelian Patrick Drahi, a anuntat miercuri seara ca a vandut circa 50 de tablouri de arta moderna online, prin telefon si la sediul sau din Manhattan pentru 235 de milioane de dolari. Unul dintre cele mai scumpe tablouri, „Meules a Giverny” (1893) de Claude Monet, a fost adjudecat „intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.Block II conține cea mai avansata tehnologie a rachetei…

- Jeff Bezos și-a cumparat un al treilea conac, in valoare de 90 de milioane de dolari, in așa-numitul „buncar al miliardarilor” din Miami. Se va muta in reședința de lux odata ce va incepe demolarea celorlalte doua vile pe care le deține acolo, potrivit Business Insider.

- ”In cadrul unei investigatii privind o frauda transfrontaliera complexa in materie de TVA, care a implicat combustibili importati pe piata italiana, condusa de Parchetul European din Bologna (Italia), au fost confiscate in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro. Acest lucru se adauga la confiscarile…

- Declarațiile publice ce au avut loc in Romania, de la inceputul lunii februarie, pe tema despagubirilor ce ar urma sa fie platite pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au avut o influența directa mai mult decat pozitiva asupra evoluției bursiere a companiei Gabriel Resources. Controversele…

- O americanca a obținut 3,8 milioane de dolari dupa ce o echipa SWAT a intrat din greșeala in casa ei. Ea a obținut despagubirea in urma unui verdict al unei instanțe din Colorado. Echipa SWAT a greșit destinația in timpul unei misiuni din cauza unei erori a aplicației Find My iPhone. O femeie in varsta…

- Rihanna ar fi primit un onorariu uriaș pentru concertul susținut sambata seara la petrecerea privata organizata inainte de nunta fiului celui mai bogat om din India, Mukesh Ambani. Estimarile vorbesc de sume intre 5 și 9 milioane de dolari. Bogații lumii s-au adunat acolo pentru o petrecere de trei…

- Fostul președinte american Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari,…

- Peste 200.000 de dolari pentru pianul cu coada, aproape 2 milioane de dolari pentru tripticul lui Banksy. Obiecte memorabile ale lui Elton John au fost adjudecate cu aproape 8 milioane de dolari la o licitație organizata de Christie's la New York, prima dintr-o serie dedicata artistului. In incinta…