Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele Biden, inca blocat in Congres, relateaza AFP, Agerpres. Ajutorul include in special rachete antiaeriene, munitie si obuze de artilerie si raspunde…

- Suedia va dona Ucrainei un ajutor militar suplimentar in valoare de 7,1 miliarde de coroane suedeze (682 milioane de dolari), ce include transfer de echipamente si noi fonduri pentru achizitia de armamente, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Stockholm, potrivit Reuters.

- Suedia va dona Ucrainei un ajutor militar suplimentar in valoare de peste 680 de milioane de dolari (7,1 miliarde de coroane suedeze), ce include transfer de echipamente si noi fonduri pentru achizitia de armamente, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Stockholm.

- Japonia va anunta un ajutor de 106 milioane de dolari destinat Ucrainei, la o conferinta care va avea loc la Tokyo, pe 19 februarie, a informat duminica publicatia Kyodo News, citand surse neidentificate, transmite Reuters.

- Japonia va promite un ajutor de 106 milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei conferințe care va avea loc la Tokyo in 19 februarie, a relatat duminica Kyodo News, citand surse neidentificate, scrie Reuters, conform Mediafax.Fondurile vor fi folosite pentru reconstrucție in șapte domenii,…

- Statele Unite ale Americii au anuntat miercuri deblocarea unui ajutor militar de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, informeaza AFP, conform stiripesurse.ro.Negocierile sunt in continuare in impas intre parlamentarii republicani…

- Statele Unite au anuntat miercuri deblocarea unui ajutor militar de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, ultima transa disponibila fara un nou vot in Congresul american, informeaza AFP, citat de news.ro.Negocierile sunt in continuare in impas intre parlamentarii republicani si democrati in ceea…

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…