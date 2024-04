Stiri pe aceeasi tema

- Articolul ANUNT DE FINALIZARE PROIECT – „GREENOL – Biopolioli obtinuti printr-o tehnologie neconventionala de valorificare a deseurilor vegetale ”, cod SMIS 122990 a fost publicat prima data in Curierul National .

- Miercuri, 13 martie, deputații europeni au dat „unda verde” noii legislații care sa protejeze jurnaliștii și mass-media din Uniunea Europeana de interferențe politice și economice. Conform noii legi, adoptata cu 464 de voturi pentru, 92 impotriva și 65 de abțineri, statele membre vor fi obligate sa…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege privind interzicerea TikTok pe tot teritoriul Statelor Unite, daca platforma video nu va fi vanduta de proprietarul sau chinez, relateaza CNN, citat de digi24.ro .

- ”Ce e important, e ca noi avem un primar in functie care in sondaje are 30-35%, 36 in ultimul pe care l-am vazut. Avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri intr-un tur. In alegerile intr-un tur oamenii voteaza util si asta o sa fie meciul, asta este predictia mea”, a declarat Nicusor Dan, duminica…

- ”Ce e important, e ca noi avem un primar in functie care in sondaje are 30-35%, 36 in ultimul pe care l-am vazut. Avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri intr-un tur. In alegerile intr-un tur oamenii voteaza util si asta o sa fie meciul, asta este predictia mea”, a declarat Nicusor Dan, duminica…

- Președintele american Joe Biden, candidat la al doilea mandat prezidențial, a obținut sambata, fara surprize, cu peste 96,4% din sufragii, primul test electoral pentru obținerea candidaturii democraților la apropiatul scrutin prezidențial, au anunțat posturile de televiziune americane. Corespondentul…

- In urma cu cateva luni, in cadrul armatei ucrainene a fost creat un nou batalion care are o particularitate: este compus exclusiv din cetațeni ruși care se opun regimului lui Vladimir Putin. Indata dupa sosirea lor in Ucraina, acești voluntari ruși sunt supuși examenului serviciilor de informații ucrainene,…

- Universul magic al filmelor de animație pentru copii iși deschide porțile pentru publicul cu deficiențe de auz din Romania. Ochi și urechi, noul proiect pus la cale de Animest, cu sprijinul Fundației Orange, le va oferi spectatorilor o experiența de vizionare adaptata nevoilor lor, accesibila atat in…