Ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski, este suspect intr-o ancheta penala care urmarește instrainarea unor terenuri care au aparținut statului. Oficialul tocmai ce a fost anunțat de procurorii anticorupție ca are calitatea pe care o are in dosarul de corupție. Așadar, ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski, este suspect intr-un dosar de corupție la nivel […]