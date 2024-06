Intervențiile pompierilor militari, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice In urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate in cursul zilei de ieri, 04 iunie a.c., echipajele operative din cadrul ISUJ Bacau au fost solicitate sa intervina pentru inlaturarea efectelor produse, dupa cum urmeaza: – intervenție pentru evacuarea apei din trei gospodarii, in orașul Comanești; – intervenție pentru evacuarea apei din doua gospodarii, in comuna Gura Vaii; – […] Articolul Intervențiile pompierilor militari, in contextul manifestarii fenomenelor hidrometeorologice apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

