Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul PUSL la Primaria Capitalei, a evocat intr-o postare pe Facebook importanța increderii acordate de cetațeni in cei care le slujesc interesele. Cu o experiența de trei decenii in administrația publica, Popescu Piedone a spus ca a fost ales…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezvaluie conexiunile politice ale lui Nicușor Dan, in special cu gruparile asociate lui Ludovic Orban, USR și PMP. Cristian Popescu Piedone face referire intr-o postare pe Facebook de presa aparent imaculata in jurul lui Nicușor Dan, dar subliniaza conexiunile…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ii adreseaza un apel direct primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sugerand ca timpul pentru schimbare a sosit in București. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a transmis un mesaj direct catre contracandidatul sau la Primaria Capitalei,…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, contracandidatul sau la alegerile pentru PMB din acest an: „nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI!…Rușine sa-și fie!” Piedone, primcipalul favorit la Primaria Capitalei,…

- Lupta pentru Primaria Capitalei se muta pe TikTok: Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a anunțat ca și-a facut cont, astazi. Cristian Popescu Piedone era oricum prezent pe TikTok, pentru ca multa lume a dat share la filmarile sale postate pe Facebook. Mai mult de atat, existau chiar și…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 și candidatul pentru postul de primar al Bucureștiului, a fost luat cu asalt de catre locuitorii orașului in timp ce iși depunea candidatura. Bucureștenii au venit in numar mare pentru a-i oferi sprijin și pentru a semna pentru candidatura sa. In mijlocul…

- Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone a inmanat trimiteri pentru un consult medical gratuit la Clinica Sfantul Andrei, din Primaria Capitalei. Edilul a fost asaltat de oameni cu nevoi. Vedeți cum i-a ajutat! Cristian Popescu Piedone, edilul Sectorului 5 , a revenit cu un mesaj pe Facebook pentru…

- Cristian Popescu Piedone, primarului Sectorului 5, a intrat cu avant in campania electorala pentru alegerile locale, chiar daca mai sunt trei luni pana cand romanii vor fi chemați la urne. Anunțat candidat pentru Primaria Capitalei, Piedone a profitat vineri seara de atenția generata de clubul Rapid…