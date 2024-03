Stiri pe aceeasi tema

- Romania continua sa se inarmeze! O companie sud-coreeana a facut public faptul ca urmeaza sa incheie un contract de export de arme cu Romania. Așadar, s-a aflat ca Romania urmeaza sa incheie un contract imens cu o companie sud-coreeana care produce arme . Mai exact, guvernul de la București ar urma…

- Un judecator din New York i-a ordonat vineri oficial lui Donald Trump sa plateasca 454 de milioane de dolari, inclusiv dobanda, intr-un proces civil, o decizie care ii va oferi fostului presedinte o luna pentru a depune aproape jumatate de miliard de dolari pentru a contesta verdictul de frauda, relateaza…

- Fostul presedinte american, Donald Trumpa fost amendat vineri cu 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in cadrul imperiului sau imobiliar Trump Organization si i se interzice sa conduca afaceri in statul New York timp de trei ani, comenteaza

- In urma hotararii judecatorești, liderul de varf al Partidului Republican a jurat sa faca apel. Trump declara ca hotararea de a plati o amenda de 355 de milioane de dolari pentru frauda va distruge statul New York. Fiindca orice ar pați el personal este un atac direct asupra Americii. Trump a jurat…

- Statul New York, care a intentat o actiune civila pentru frauda financiara impotriva fostului presedinte Donald Trump, a fiilor sai si a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despagubire de „370 de milioane de dolari”, potrivit documentelor judiciare date publicitatii vineri, informeaza…

- Statele Unite ofera pana la 10 milioane de dolari pentru informatii asupra a cinci finantatori ai Hamas sau despre orice ar putea duce la perturbarea mecanismelor financiare ale gruparii militante palestiniene, a anuntat Departamentul de Stat.

- Departamentul de Stat al SUA a luat hotararea de a aproba o posibila vanzare militara straina catre Romania de rachete de tip Javelin pentru 80 milioane de dolari, transmite Pentagonul.O racheta antitanc, denumita și ATGM (din engleza: anti-tank guided missile) sau ATGW (anti-tank guided weapon)…