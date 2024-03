Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant chinezesc din Sectorul 2 al Capitalei a fost inchis de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Sector 2, din cauza mizeriei. Comisarii au gasit gandaci pe carne, spații neigienizate, insalubre și frigidere cu rugina și chedere rupte. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor…

- Comisarii ANPC au anuntat, joi, ca reprezentantii Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor au facut verificari la SC Revers Quantum SRL, detinatoarea restaurantului ”Templul Soarelui” din Sectorul 2 al Capitalei. “Cum se spune in chineza «jeg»? Dar gandacii sunt impartiti pe soiuri de carne?…

- Aparate de gatit și frigidere neigienizate, oale și tigai acoperite de grasime arsa, alimente expirate sau nedepozitate corespunzator sunt doar cateva dintre problemele descoperite la cele mai recente controale efectuate de Protecția Consumatorilor (CJPC) Buzau. Un restaurant a fost inchis temporar

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au inchis temporar alte trei sali de sport ale World Class, dupa ce au gasit mai multe nereguli, printre care mucegai la grupurile sanitare, pereti murdari, aparate de fitness deteriorate. ANPC a transmis joi, ca reprezentantii…

- Inca de la inceputul anului ANPC a efectuat mai multe controale, in urma carora au fost amendați mai mulți operatori comerciali, sau, cum este și cazul despre care vorbim azi, in care aflam ca ANPC a inchis un restaurant chinezesc din Romania, ca urmare a faptului ca au fost gasiți gandaci in bucatarie.…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au inchis un restaurant din Iasi, in urma unui control inopinat. Acestia au descoperit probleme grave legate de igiena si produse alimentare neconforme, nereguli care au condus, inclusiv, la confiscarea unei cantitati de 19 kg de produse din carne, relateaza…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Mures a anuntat, miercuri, inchiderea temporara a celui mai mare mall din Targu Mures, Shopping City. Inspectorii au depistat gandaci, atat in unele spatii de depozitare a materiilor prime alimentare, cat si in zona de productie, dar si pe holuri. „In urma…

- Un incident a avut loc la Mega Image Domenii, unde Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor din sectorul 1 al Capitalei a intervenit rapid in urma circulației unor imagini ce aratau prezența unei rozatoare in interiorul magazinului.