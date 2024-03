Stiri pe aceeasi tema

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. a anuntat, joi, ca avaria s-a produs la Magistrala II Sud, in zona Piata Iancului, pe conducta cu diametrul de 1000 mm, care are o vechime de aproape 50 de ani.Potrivit sursei citate, au fost deja incepute in regim de urgenta manevrele tehnice…

- Trei case din Sectorul 3 din Bucuresti au fost afectate de un incendiu puternic, interventia pompierilor fiind ingreunata de distanta mica dintre proprietati. Una dintre locuinte a fost distrusa complet. Doua femei care au suferit atac de panica au fost transportate la spital. Incendiul a izbucnit,…

- Un incident a avut loc la Mega Image Domenii, unde Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor din sectorul 1 al Capitalei a intervenit rapid in urma circulației unor imagini ce aratau prezența unei rozatoare in interiorul magazinului.

- Intr-un magazin Mega Image din zona Domenii, sector 1, a fost descoperit recent un sobolan, ceea ce a determinat interventia comisarilor ANPC, care au facut verificari amanuntite, a relatat news.ro. Ca masura imediata, s-a initiat o curatenie generala, insotita de dezinsectie, dezinfectie si deratizare…

- Un incendiu a izbucnit marti seara la un centru comercial situat pe Calea Vacaresti, in Sectorul 4 al Capitalei, potrivit agerpres.ro. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial situat pe Calea Vacaresti, Sector 4. Incendiul se manifesta cu degajari de fum la un motor al…

- Zone din Sectoarele 2 și 3 ale Capitalei au ramas, marți seara, fara apa calda și caldura pana joi, din cauza unei avarii la Magistrala III Sud, informeaza Termoenergetica.Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) SA anunta, marți, ca din cauza unei avarii produse in cursul acestei dupa-amiezi…