- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a inceput pe data de 11.03.2024, o ampla acțiune de control, la nivelul intregii țari care vizeaza modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in stațiile de carburant din rețeaua OMV-Petrom. Pana in acest moment comisarii ANPC…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au amendat cu 5,1 milioane de lei cele 233 de magazine Mega Image controlate in intreaga tara in doua jumatate a lunii ianuarie 2024 si au oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 65.000 lei, potrivit unui…

- Pe data de 04.01.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a derulat o serie de acțiuni de control la 21 de operatori economici care iși desfașoara activitatea in zona de food-cort din incinta mall-ului Vivo, din Cluj Napoca. ”Ținand…

