Când se trece pe sub masă în Postul Paştelui 2024. Semnificația acestui obicei atât de important Tradiția trecerii pe sub masa inainte de Paște este una adanc inradacinata și respectata de majoritatea credincioșilor. Dar ce semnificația are, cand se trece pe sub masa in Postul Pastelui 2024 și, mai ales, de ce se face acest obicei an de an? De ce se trece pe sub masa inainte de Paște Postul Paștelui […] The post Cand se trece pe sub masa in Postul Pastelui 2024. Semnificația acestui obicei atat de important appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parastasul de 40 de zile este cea mai importanta pomenire a morților, ziua in care sufletul se prezinta la judecata particulara. In aceasta zi se respecta o serie de tradiții și obiceiuri, iar unii oameni obișnuiesc sa dea de pomana mobilier. De ce se da de pomana mobila la parastasul de 40 de zile…

- Ce inseamna crucea roșie, neagra sau albastra in calendarul creștin ortodox. Semnificația crucilor din calendarul creștin ortodox este cunoscuta de majoritatea romanilor. Potrivit acestuia exista mai multe cruci. Acestea se regasesc in calendarul ortodox sub diferite culori, cum ar fi: roșie, neagra…

- Duminica de Florii este o zi speciala, in care mulți romani iși serbeaza ziua de nume, dar și pentru ca anunța inceputul Saptamanii Patimilor. Anul acesta, Floriile pica pe data de 28 aprilie 2024. Iata ce nume se sarbatoresc de Florii 2024 și cui trebuie sa ii spui la mulți ani. Semnificația zilei…

- Cu sosirea primaverii, o tradiție veche de secole revine an de an. De 1 martie, marțișorul este cel care vestește primavara. Dar cat timp se poarta marțișorul? Tradiția presupune un interval de timp bine stabilit, iar cei care cred ca se poarta doar in ziua de 1 martie se inșeala. Tradiția marțișorului…

- Solistul de muzica populara Gheorghe Turda ne-a vorbit, azi, de 1 Martie, despre un mai vechi obicei, din Maramureș, care se pastreaza și in prezent. In prima zi a primaverii, nu numai baieții le ofera fetelor marțișoare, ci și ele le intorc darul, acest mic simbol al primaverii și al dragostei: ”Colegele…

- Geanina Ilieș a avut dintotdeauna o silueta de invidiat. Prezentatoarea Știrilor Antena Stars a cochetat in adolescența cu modellingul, intrand in lumina reflectoarelor de la 16-17 ani. Totul a pornit intr-o vacanța, Geanina dorindu-și sa iși caștige singura banii de bzuunar. In prezent, vedeta TV are…

- Pro este unul dintre cele mai cunoscute trusturi de televiziune din Romania. Puțini știu, insa, cine se afla la carma acestei afaceri extrem de profitabile. Puțini s-ar fi gandit ca este vorba chiar despre o femeie, care se lauda cu o avere de peste 11 miliarde de dolari. Cine e patroana Pro TV Moartea…

- Daca este frig sau ceata si nu-si vede umbra, isi paraseste si chiar isi distruge barlogul, insa daca timpul este frumos, cu soare si isi vede umbra pe zapada, intra din nou in barlog, pentru ca iarna va mai dura inca 40 de zile."Traditia populara spune ca daca ursul nu-si vede umbra, asta inseamna…