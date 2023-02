Diferenţa dintre puiul crescut la curte şi cel din supermarket Specialistii in nutritie ne spun la ce sa fim atenti cand cumparam carne de pasare din supermarket pentru ca este o mare diferența intre puiul crescut la curte și cel din supermarket. „Sursa este foarte importanta. Un alt factor important este timpul in care a crescut pasarea pana la sacrificare. Adica pasarile crescute cu porumb au un timp de 56 de zile de la iesirea din ou. Altfel, in 2-3 saptamani, puiul devine matur, tocmai datorita acelei compozitii de grane si substante cu care se grabeste cresterea lor”, a explicat Lygia Alexandrescu, nutritionist. Gustul este, insa, criteriul decisiv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2024. Potrivit acestuia, PSD lucreaza la programul de guvernare cu care va veni Marcel Ciolacu atunci cand va prelua funcția de premier. Pentru a putea mari salariile, social-democracții iși propun sa elimine…

- Mai mulți specialiști din domeniul legislativ spun despre acest contract ca a fost adoptat ilegal. Mai exact, Guvernul Nastase nu ar fi avut avizul consiliului legislativ pentru hotararea de Guvern care a reprezentat contractul de privatizare. Ci ar fi cerut avizul abia la 4 zile dupa adoptare. Mai…

- Testul IQ de astazi este unul deosebit. Acesta a fost o provocare pentru majoritatea participanților. Din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa se evalueze, iar astfel de teste sunt potrivite pentru a vedea calitațile și defectele tuturor. Specialiștii au susținut ca imaginile optice sunt modalitatea…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, Ana Maița, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- Supa la plic are cu pana la 10 E-uri și pana la 12,8 grame de sare, fiind cu 156 % mai mult decat doza zilnica recomandata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), conform unui sondat realizat de InfoCons pe baza etichetelor. In total au fost analizate 29 de produse. Din punct de vedere al ingredientelor…

- Unele preparate au pana la 11 E-uri și doar 10 % carne de porc Potrivit unui studiu al InfoCons, realizat pe baza etichetelor de produse ce se regasesc pe piata din Romania, carnea de porc se afla in proportie destul de redusa in compozitia crenvurstilor de porc, existand situații in care, in unele…

- Cum sarbatorile de sfarșit de an sunt tot mai aproape, pe langa aprovizionarea cu carnea de porc și alte produse tradiționale pentru masa de Craciun, romanii incep sa se intereseze și de brazi. Iar daca la porc, oferta din supermarket este de import, in mare parte, și la brazi se intampla la fel. La…

- Romanii s-au calcat in picioare inca de la primele ore ale dimineții sa profite de reducerile de la magazinul Kaufland Basarabia, deschis joi. Bataia mare s-a dat pe ulei și zahar, mai ales ca prețurile au fost la nivelul celor de anul trecut, insa și la carnea de porc au fost promoții atractive. Citește…