Agrometeorologii spun că încă nu e cazul să ne temem că îngheață pomii Temperaturile mai crescute decat cele normale pentru aceasta perioada starnesc ingrijorari in randul pomicultorilor și viticultorilor. Ei se tem ca vor pierde mare parte din recolta de fructe din acest an. Specialiștii ANM spun ca, deocamdata, nu sunt probleme. Mai mulți agricultori din Mehedinți au declarat la un post de televiziune ca, in plantațiile lor, mugurii de rod au inceput sa creasca și chiar sa crape. Daca pomii apuca sa infloreasca și apoi temperaturile scad sub limita inghețului, atunci este mai mult decat probabil ca recolta de fructe sa fie grav afectata. Pe de alta parte, Administrația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

