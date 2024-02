Când este cel mai bun moment pentru a cere o mărire de salariu? Foarte mulți romani se intreaba cand este momentul oportun pentru a cere o marire de salariu. Un specialist in HR a oferit raspunsul dar și cateva ponturi. Iata ce trebuie sa știi despre marirea de salariu! Specialiștii in HR atrag atenția și susțin ca maririle ar trebui sa fie acordate in urma evaluarii perfomanțelor. In acest fel, angajații nu ar trebui ”sa bata la ușile lor și sa ceara mariri salariale.” „Cred ca nu conteaza neaparat daca suntem la primul job sau la al doilea sau la ultimul nostru job, pentru a cere o marire de salariu. E extrem de important și incurajez companiile sa construiasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

