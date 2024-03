Răscoala producătorilor și comercianților dintr-o piață din Timișoara. Prea multe controale Producatorii și comercianții dintr-o piața din Timișoara au protestat, marți, motivul fiind abuzurile Poliției Locale. Vanzarea a fost oprita, iar oamenii au ieșit in fața pieței Iosefin pentru a-și exprima nemulțumirea fața de numarul mare al controalelor. De cealalta parte, oamenii legii susțin ca protestatarii de la piața sunt tocmai cei care incalca legea și sunt prinși frecvent cu nereguli. Drept urmare, controalele vor continua, dau asigurari polițiștii. Revolta din piața Oamenii din piața și-au acoperit tarabele cu prelate, dupa care au ieșit in fața pieței pentru a protesta. Nemulțumirile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

