Ce este „drogul elevului” și cât poate fi de periculos Bucureștiul se confrunta cu o noua amenințare care vizeaza in special tinerii, „Drogul elevului”, o substanța sintetica periculoasa, care caștiga teren pe strazile capitalei. Cu un preț derizoriu, prin comparație cu celelalte halucinogene, de doar 10 lei/doza, dar cu efecte devastatoare, drogul a devenit rapid o opțiune atragatoare pentru mulți adolescenți, arata reporterii Antena 3 CNN. Investigația dezvaluie modul alarmant de ușor cu care acest drog poate fi procurat, chiar și in plina zi, pe strazile din centrul Bucureștiului. De exemplu, locuitorii din zona Piața Alba Iulia, unde traficul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

