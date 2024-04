Primăria din Ulmeni a organizat o petrecere cu alcool unde au avut acces și minorii. Un copil a ajuns la spital Primaria orașului Ulmeni din județul Maramureș a organizat o petrecere pentru sarbatorirea Zilei Internaționale a Romilor. De la eveniment nu au lipsit purcelușii la proțap și alcoolul, la care minorii au avut acces din plin. Un copil a ajuns la spital in urma unui incident produs pe fondul consumului de alcool. Primaria din Ulmeni, petrecere cu alcool pentru minori Minorul in varsta de 13 ani a plecat de la petrecere pe bicicleta, iar pe drum s-a dezechilibrat și a cazut, ranindu-se la cap și la spate. In urma incidentului, baiatul a fost transportat de urgența la spital cu ambulanța SMURD pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

