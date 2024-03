De Paște vom plăti mai mult pentru ouă și iepurașii din ciocolată! In acest an, vom cheltui mai mult pentru ouale sau iepurașii de ciocolata. Motivul il constituie creșterea uriașa a prețului la cacao. In aceasta luna, a atins un nou maxim istoric. Marti, la bursa de la New York, cotatiile futures la cacao, materia prima pentru ciocolata, au crescut la un moment dat cu pana la 4,5% pana la 10.080 dolari pe tona, un nivel care in urma cu cateva luni parea de neimaginat. Nu numai ca prețurile sunt mai mari, dar cumparatorii care sunt dispuși sa plateasca mai mult trebuie sa se aștepte sa primeasca mai puțin pentru banii lor. Companiile fac fața unei tendințe de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

