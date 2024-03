Stiri pe aceeasi tema

- Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata iar producatorii de ciocolata cauta sa isi asigure…

- Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta…

- Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori si ii va trimite pe producatorii de ciocolata sa caute materie prima, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a…

- Noi scumpiri la produsele alimentare in pragul sarbatorilor pascale. Ciocolata și dulciurile vor avea creșteri semnificative de preț. Prețul la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de…

- Preocuparile legate de aprovizionarea cu cacao in Africa de Vest, unde se afla aproximativ trei sferturi din productia mondiala, au determinat cresterea preturilor in ultimele luni. In New York, contractele futures de referinta pentru cacao, ICE, s-au situat miercuri la 6.549 USD pe tona. Contractul,…

- Cinci companii poloneze, in parteneriat cu organizații din Moldova, vor pune in practica soluții inovatoare, finanțate in cadrul Fondului Polonez pentru Inovații in 2024. Biotech Partner, in parteneriat cu Asociația Naționala de Dezvoltare Rurala, va utiliza o biotehnologie inovatoare pentru a produce…

- Vești proaste pentru iubitorii de deserturi! Prețul ciocolatei va exploda in toata lumea, din cauza lipsei producției de cacao. Aceasta a fost afectata de fenomenul El Nino, care a pus stapanire pe aproape toata lumea, in urma cu cațiva ani. Previziunile sunt sumbre.

- Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC. La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins joi un nou record…