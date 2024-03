Nu se mai oprește! Preţul pentru cacao atinge un nou prag istoric. Consumatorii vor simți curând impactul Consumatorii ar putea incepe sa simta impactul cresterii preturilor pentru cacao, care au urcat marti peste 10.000 de dolar tona, pentru prima oara, pe masura ce lumea se confrunta cu cel mai mare deficit de aprovizionare din ultimele decenii, fermierii din Africa de Vest luptandu-se cu vremea rea, bolile si copacii imbatraniti, relateaza CNBC, citat de news.ro. Contractele futures pentru cacao cu livrare in luna mai au crescut in timpul tranzactiilor de marti pana la maximul de 10.080 USD pe tona, inainte de a incheia ziua in scadere cu 0,3%, ajungand la 9.622 USD tona. Pretul pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

