De mâine, în Bulgaria se intră doar cu certificatul Covid și doar prin punctele de forntieră cu personal medical bulgar Incepand cu 1 septembrie, de la ora 00.00 romanii vor putea intra in Bulgaria numai in baza cerificatului Covid care sa ateste vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, au informat autoritațile de frontiera bulgare. Intrarea pe teritoriul Bulgariei numai prin puncte de trecere a frontierei unde se afla personal medical bulgar. Romania intra in zona […] The post De maine, in Bulgaria se intra doar cu certificatul Covid și doar prin punctele de forntiera cu personal medical bulgar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

