- Un tanar polițist, in varsta de 25 de ani, s-a impuscat in cap luni dimineata in Parcul Copou, din municipiul Iasi. Din primele cercetari, tanarul ar fi fost angajat cu doar cateva luni in urma la o secție de politie din judetul Botosani. „In aceasta dimineata, politistii Sectiei nr. 2 au fost sesizati…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la mansarda unui bloc din cartierul Complexul Studentesc, din Timisoara. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat duminica dimineața, cu puțin inainte de ora 7.00. „La ora 06.37, am fost informati de…

- Meteorologii au emis, miercuri, o informare de vreme deosebit de rece si ger noaptea si dimineata, dar si intensificari ale vantului, pana sambata. Temperaturile vor ajunge la minus 18 grade Celsius. Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea si dimineata,…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat, marți dimineața la postul radio Romania Actualitați ca țara noastra e la „un concert european” privind masurile pe care UE vrea sa le aplice rusiei, in criza din Ucraina. Conform transcriptului emisiunii la care a participat Vasile Dincu marți dimineața,…

- Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, in 21 de județe, a anuntat, vineri, Administratia Nationala de Meteorologie. Avertizarea este valabila pana sambata dimineața. Alerta meteo intra in vigoare vineri la ora 10.00 si expira sambata dimineata. Atentionarea anunta la…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a primit, incepand de luni, 290 de cereri pentru posturile de șoferi de autobuze in București, a declarat directorul companiei, Adrian Criț. “In momentul de fata sunt foarte multe solicitari de angajare ca urmare a anuntului postat de noi pe site. Doar astazi…