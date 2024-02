Stiri pe aceeasi tema

- Albert Ciorvasi, un fost ofițer din armata romana in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv, luna trecuta, dupa ce poliția a fost chemata pe plaja Great Yarmouth pentru ca s-au auzit multiple focuri de arma. Romanul le-a recunoscut ofițerilor ca a folosit o pușca cu aer comprimat de calibru 22,…

- Cutremur, in aceasta dimineața, in Romania. E al 40-lea de la inceputul anului 2024. Seismul a avut loc in județul Vrancea și a fost resimțit in mai multe orașe. Seismul a avut loc la adancimea de 73,9 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 38 km vest de Focsani, 72 km est de Sfantu-Gheorghe,…

- A fost vijelie de proporții in centrul țarii, dar vantul puternic a afectat și alte zone din țara. Pompierii din judetele Sibiu, Cluj si Hunedoara au intervenit, luni, pentru indepartarea mai multor copaci doborati de vant peste fire electrice sau peste autoturisme si a unor acoperisuri smulse de rafalele…

- Trump și-a intrebat urmaritorii de pe Truth Social daca seamana cu Regele Rock and Roll. El a distribuit o fotografie cu jumatate din fața sa imbinata cu cea a lui Elvis Presley. Postarea e larg ironizata pe rețelele de socializare și a starnit intrebari despre sanatatea sa mentala. Intr-o postare pe…

- Mai multe mașini au fost implicate, miercuri dimineața, intr-un accident in Pasajul Unirii, iar unul dintre șoferi a fugit de la locul accidentului. Din primele informații, este vorba despre doua accidente petrecute in aceasta dimineața in Pasajul Unirii din București. Inițial, au fost doua mașini implicate…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…

- Cel puțin 73 de persoane au fost ucise de doua explozii in apropierea mormantului generalului iranian Qassem Soleimani, in timpul ceremoniilor de marcare a patru ani de la asasinarea acestuia de catre SUA, relateaza presa de stat iraniana, citata de BBC. Radioul de stat Irib a declarat ca alte 171 de…