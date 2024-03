Scena muzicală techno din Berlin a primit statutul de patrimoniu cultural UNESCO Printr-o decizie istorica, scena muzicala techno din Berlin a fost recunoscuta oficial ca parte a patrimoniului cultural al UNESCO. Anunțul vine ca o piatra de hotar semnificativa pentru cultura vibranta a muzicii electronice din oraș, marcand o realizare importanta pentru creatorii, artiștii, operatorii de cluburi și organizatorii de evenimente. Decizia a fost salutata de Clubcommission […] The post Scena muzicala techno din Berlin a primit statutul de patrimoniu cultural UNESCO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scena muzicii techno din Berlin a fost inclusa pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, ca recunoastere a contributiei acesteia la identitatea culturala a orasului, potrivit news.ro. Clubcommission din Berlin, o retea pentru cluburile si muzicienii techno din Berlin, a descris aceasta…

- Primaria Vaslui a organizat un parastas la mormantul unui profesor apreciat in oraș, insa a trecut parastasul ca eveniment cultural, pentru a-l putea deconta din bani publici, dat fiind ca slujbele de pomenire nu au corespondent in bugetul unei instituții publice. Bani de cultura, dați pe un parastas…

- Grupul de lupta al NATO din Romania va crește din primavara anului 2025 și va avea 4.000 de militari. In prezent sunt peste 1.000 de militari in grupul de lupta din județul Brașov. Anunțul a fost facut joi de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania. Din cei…

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun rol principal la cea de-a 74-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Portretul remarcabil al lui Stan in filmul „A Different Man”, in regia lui Aaron Schimberg, i-a asigurat aceasta prestigioasa distincție…

- Locuitorii din municipiul Campina sunt sfatuiti de autoritati sa nu consume apa furnizata in sistem centralizat, in conditiile in care, la o proba de rutina care a fost prelevata in vara anului trecut, au fost depistate depasiri ale unor parametri, rezultatele fiind anuntate la circa sapte luni de la…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al Parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice. Astfel, grefierii si…

- In jur de 44.000 de romani au primit facturi umflate la energie, a precizat Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, informeaza Antena 3. Astfel, fosta companie Enel Energie (actuala PPC Energie) ramane cu amenda de 10 milioane de euro data de ANPC, intrucat magistrații Curții de Apel…