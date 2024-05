Ce pot face pensionarii care nu și-au primit banii înainte de Paște Compania Nationala Posta Romana a anunțat, vineri, ca pensiile au fost distribuite, pana la acest moment, ”intr-un procent covarsitor”, iar pana la sfarsitul zilei se estimeaza ca se va ajunge aproape la procentul maxim. Situatiile in care pensia nu a fost livrata reprezinta cazuri exceptionale. ”Aceste cazuri apar in fiecare luna, iar cei aflati in […] The post Ce pot face pensionarii care nu și-au primit banii inainte de Paște appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…

- Compania Nationala ,,Posta Romana” anunta, sambata, ca a inceput distribuirea pensiilor pentru luna mai. ”Compania Nationala ,,Posta Romana” a inceput astazi (sambata – n.r.) distribuirea pensiilor pentru luna mai, inaintea Sarbatorilor de Paste. Astfel, au fost luate toate masurile necesare pentru…

- Mii de pensionari vor sarbatori Paștele pe datorie. Pensiile mici nu pot acoperi scumpirile din ultimul an, așa ca au nevoie de imprumuturi ca sa aiba ce sa puna pe masa. Casele de Ajutor Reciproc sunt din nou solutia gasita de cei mai multi dintre ei, insa sunt si oameni care apeleaza la institutiile…

- Circa 71,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun ca vor oferi anul acesta beneficii extra angajatilor din companie cu ocazia sarbatorilor de Paste. Aproximativ 22% nu au alocat un buget in acest scop, iar 6,8% inca nu au luat o decizie finala. Ca in fiecare…

- Douazeci de persoane au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel Pitesti pentru fapte de coruptie si alte infractiuni in legatura cu vaccinari fictive anti-COVID-19. Unul dintre inculpați era registrator la un centru de vaccinare din Argeș. A primit 2 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru…

- Oana Sivache va fi inlocuita din funcția de director al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, dupa ce procurorii i-au interzis sa ocupe functia de director pentru 60 de zile. ” Am primit de la avocatul doamnei, ca DNA-ul nu s-a invrednicit sa trimita oficial, am primit faptul…

- Dornic sa caștige un nou mandat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan vrea sa știe cu exactitate, de aceasta data, valoarea adevarata a cladirilor și terenurilor din oraș. Instituția a scos la licitație un contract de un 1 milion de euro pentru evaluarea proprietaților din București. Potrivit unui…

- Banii și bunurile confiscate de la traficanții de droguri ar putea sa fie direcționați pentru dotarea unitaților specializate in combaterea acestei infracțiuni. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege depus la Senat și care urmeaza sa fie dezbatut in regim de urgența. Pentru a asigura dotarile…