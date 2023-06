Stiri pe aceeasi tema

- In noul Plan Urbanistic General, Bucureștiul a fost imparțit in 61 de zone, din care au disparut unele cartiere mai mici precum Andronache sau zona Armeneasca. Pentru altele au fost pastrate vechile denumiri, cum ar fi Salajan sau 23 August. Apare si cartierul IMGB Majoritatea cartierelor actuale iși…

- Primaria Generala a Capitalei (PMB) a pus in dezbatere publica noul Plan Urbanistic General (PUG), care prevede organizarea administrativa a Bucureștiului in 61 de cartiere și ia in calcul conectarea rutiera și de transport public cu un port și un nou aeroport in zona de sud, potrivit Buletin de București.Majoritatea…

- „Am dispus Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti sa ia toate masurile necesare pentru a interzice circulația vehiculelor in parc pe aleile cu intrare dinspre Șoseaua Nordului, conform legislației in vigoare. Deținatorii de autovehicule staționați in aceste locații vor fi notificați incepand…

- Șefa Parchetului European se teme de represalii din partea marilor infractori ai țari, fiind surprinsa la pas, pe Calea Victoriei, cu nu mai puțin de 5 bodyguarzi dupa ea. In timp ce se deplasa pe strada, Kovesi a fost insoțita de patru bodyguarzi, conform observațiilor facute de George Simion. In stilul…

- Demisionar din fruntea PNL București, tocmai pe considerentele susținerii lui Nicușor Dan, primarul Sectorului 6 a lansat zilele trecute un atac necruțator la adresa Primarului General. Apelul public, pe un ton decent si calm este doar ultima parghie pe care o am pentru a putea executa lucrarile la…

- Avarie majora in rețeaua Termoenergetica, peste 600 de blocuri și chiar și Spitalul Militar au ramas fara apa calda. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca agentia de rating Fitch a „imbunatatit profilul individual de credit al Bucurestiului de la 'bbb+' la 'a', o clasa mai sus decat ratingul national, avand semnificatia unei mari capacitati de indeplinire a obligatiilor”. Totodata, el afirma ca Fitch…

- Noul președinte interimar al PNL București, Hubert Thuma, este increzator ca va gasi soluții la problemele acute ale Capitalei. Venit la conducerea liberala a Bucureștiului dupa o lunga perioada de apatie, Hubert Thuma aduce un suflu nou și o doza necesara de entuziasm. In cadrul Biroului Politic Național…