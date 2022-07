Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi ministri au demisionat joi din guvernul condus de Boris Johnson, care a pierdut deja aproape 50 dintre membrii aparatului guvernamental. Premierul conservator refuza in continuare sa plece din Downing Street 10, invocand „mandatul colosal” primit de la alegatori.

- Ministrul britanic de Finante, Rishi Sunak, si ministrul Sanatatii, Sajid Javid, doi membri importanti ai Guvernului de la Londra, au demisionat marti seara, distantandu-se de premierul Boris Johnson, supus presiunilor intense pentru a se retrage de la pu

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat, miercuri, parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Guvernul vrea sa expulzeze mai ușor anumite categorii de cetațeni imigranți, dar,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, si omoloaga sa suedeza, Magdalena Andersson, au anuntat, miercuri, incheierea unui acord de aparare reciproca in cazul unei agresiuni, inaintea unei decizii a Suediei cu privire la o aderare la NATO, relateaza AFP. „Daca Suedia este atacata si apeleaza la noi pentru…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson și Rishi Sunak, ministrul de Finanțe, vor fi amendați pentru petrecerile din Downing Street din timpul lockdown-ului, anunța BBC. Poliția Metropolitana a investigat 12 evenimente organizate la reședințele din Downing Street și Whitehall, despre care se presupune…