CRIZA CONTAINERELOR: Coca-Cola folosește nave destinate transportului industrial Costul transportului marfurilor cu containerele maritime a crescut atat de mult, incat, pentru a-și transporta materia prima, grupul Coca-Cola Co. folosește nave care in mod normal sunt utilizate pentru zona industriala, transmite Bloomberg. In perioade normale, Coca-Cola transporta materialele in intreaga lume in aceleasi containere maritime care sunt utilizate pentru a transporta orice, de la […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

