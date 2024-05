Stiri pe aceeasi tema

- Conferința Naționala Online de Filosofie Teoretica pentru studenți-CNOFTS, aproape de start! In perioada 20-24 mai, conferința, ajunsa la cea de-a șapte ediție, reunește studenți in Filosofie și in Psihologie, atat de la București cat și de la Cluj, potrivit mediafax.

- Primaria Chișinau informeaza ca in perioada 08 - 10 mai curent va fi suspendat traficul rutier pe anumite strazi din capitala. Masura are loc in legatura cu desfașurarea acțiunilor și manifestarilor cultural artistice cu prilejul Zilei Europei.

- Un accident grav s-a produs miercuri dimineața, 10 aprilie, in centrul Capitalei, in zona Pieței Unirii. La fața locului au intervenit atat salvatorii, cu ambulanțe, cat și polițiștii. Accidentul a avut loc pe strada Halelor, din București. Acolo unde, din primele informații, un pieton a fost lovit…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca sambata, 30 martie, in intervalul orelor: 10:00 - 14:00, va fi parțial sistata, pe o singura banda, circulația rutiera pe unele strazi din centrul capitalei. Transportul va fi redirecționat.

- Spitalele din țara sunt in pragul grevei generale. Situația este extrem de tensionata, medicii sunt revoltați și cer mai mulți bani pentru garzi despre care spun ca sunt platite la fel de șase ani de zile. 5.000 de doctori și angajați din Sanatate vor participa azi la un miting de amploare in București.…

- Sute de taximetriști protesteaza in Piața Constituției din București, solicitand o serie de modificari legislative legate de transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii, (printre care și cațiva din județul Alba), sunt hotarați sa blocheze, timp de trei zile, centrul Capitalei.…

- De luni, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay. ”De astazi, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay! Terminalele digitale SelfPay reprezinta cea mai noua modalitate de plata pe care bucurestenii o au la dispozitie pentru plata…