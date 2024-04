Accident cumplit în centrul Capitalei, în Piața Unirii! Un bărbat a murit Un accident grav s-a produs miercuri dimineața, 10 aprilie, in centrul Capitalei, in zona Pieței Unirii. La fața locului au intervenit atat salvatorii, cu ambulanțe, cat și polițiștii. Accidentul a avut loc pe strada Halelor, din București. Acolo unde, din primele informații, un pieton a fost lovit de un autoturism. Victima ar fi un om […] The post Accident cumplit in centrul Capitalei, in Piața Unirii! Un barbat a murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

