- Suntem pe final de an, așa ca e momentul bilanțului. Intr-un 2020 extrem de greu pentru industria cinematografica, am avut parte, totuși, de niște producții extrem de interesante. Astfel, The Economist face un top al celor mai interesante seriale din 2020: “Better Call Saul” “The Crown” “The Great”…

- Craciunul e aproape, așa ca jurnaliștii de la Huffington Post ne-au oferit un top al celor mai bune 10 filme de Craciun. Desigur, nu va speriați, din top nu lipsește veșnicul „Singur Acasa”, dar mai apar cateva filme numai bune de vazut inainte de sarbatori TOPUL FILMELOR DE CRACIUN: 10. The Nightmare…

- Zoom renunța la cunoscuta limita de 40 de minute din cadrul apelurilor, pentru a ajutat familiile care sunt desparțite in aceste momente din cauza virusului SARS-COV-2, sa se poata bucura de sarbatori, fara stresul ca vor trebui sa incheie intalnirea. „Indiferent daca se reunesc in ultima zi de Hanuka,…

- JO și Mario Fresh au intrat deja in spiritul sarbatorilor și canta impreuna in premiera „Vestirea nașterii Lui”. Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar in case deja au inceput sa rasune colindele care iți incalzesc inima an de an. Craciunul este despre iubire, implinire, fericire, dorința și…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri noi recomandari pentru traficul aerian, astfel incat cei care calatoresc in perioada Sarbatorilor sa nu fie considerati automat ca fiind persoane cu un risc mare de contaminare a infectiei cu coronavirus.

- Craciunul e mai aproape decat avem noi impresia. E chiar aici, dupa colț. Cum ne dam seama? Nu, nu dupa data din calendar și nici dupa vremea de afara, deși in unele locuri deja a nins. Momentul in care ne dam seama ca vine Craciunul e asta: „All I Want For Christmas Is You” de... View Article

- Nu. Ba tu plangi, bine? Craciunul se aproapie, deși atmosfera nu e neaparat cea mai liniștita. Doua din brandurile care ne vorbesc intotdeauna in povești, nu au ramas mai prejos nici de data aceasta. Ei bine, daca vei lacrima in decursul celor cateva minute cat dureaza aceste doua reclame, poți da vina…

- In acest an nu am avut Paște, dar nu vom avea nici Craciun. Șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, dr.Virgil Musta, a spus ca in actualul context al pandemiei de coronavirus, romanii ar trebui sa-și planifice sa nu mai sarbatoreasca Craciunul in familie. „Adica,…