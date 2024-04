Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele din Franța iși propun sa inceapa experimentarea saptamanii de lucru de patru zile in aceasta primavara, urmand sa dureze cel puțin un an, conform unei note a administrației difuzate in preajma unui seminar guvernamental privind munca, conform informațiilor furnizate de AFP. Anunțat inițial…

- Artistul, DJ-ul și producatorul roman, stabilit la Berlin, Mike Key, colaboreaza cu artista și cantareața britanica, ALLKNIGHT, pentru a lansa „Holding You” – o piesa de dans antrenanta, ce vine la pachet cu o voce captivanta. ,,Versurile transmit mesajul unei persoane care iși exprima dependența de…

- ■ Nicolae Ciuca a prezentat la Piatra Neamț oferta partidului pentru cinci localitați relevante din județ ■ Cei cinci candidați propuși de liberali sunt: ca primar pentru municipiul Piatra-Neamț, domnul Andrei Carabelea; domnul deputat Leoreanu, candidat la funcția de primar din Roman; domnul Iulian…

- Citesc o știre: Uniforma va deveni obligatorie in toate școlile din Franța, din anul 2026, pentru a reduce inegalitatea. Problema „ținutei unice”, sau a uniformei, in școli, a facut obiectul unor dezbateri in ultimele luni in Franța. Citeam aceasta știre cand ma documentam pe tema bullyingului in școli…

- Cantaretul de muzica populara Mile Povan a fost gasit mort in casa sa din Arad. Pe numele real, Mihai Leric, artistul avea 32 de ani. Fratele sau a dat alarma pentru ca interpretul nu mai raspundea la telefon. Medicii sositi si ei la fata locului nu au mai putut face nimic pentru el. „Mile nu raspundea…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat joi ca il sustin pe premierul olandez demisionar Mark Rutte pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg la sefia NATO, plasandu-l pe acesta intr-o pozitie puternica pentru a veni la conducerea aliantei transatlantice, desi „in discutii informale…

- Romania a dat sportului mondial nume grele, astazi adevarate legende, printre ele și marele Ilie „Nasty” Nastase. Celebrul regizor Tudor Giurgiu, alaturi de Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu propun o incursiune in viața și cariera marelui Ilie Nastase, iar printre cei care vorbesc despre legenda…

- Charlotte Casiraghi și Dimitri Rassam s-ar fi desparțit dupa patru ani de casnicie, anunța mai multe publicații din Franța, citate de elle.ro . Zvonurile au aparut saptamana trecuta, insa celebrul cuplu nu a confirmat inca știrea.