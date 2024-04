Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Cuza și Emi au vorbit despre momentul lor. Iata in cine s-au transformat cei doi concurenți ai emisiunii!

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1 le va aduce Ilonei și lui Ristei o trecere neașteptata de la Motanul Danila și Veronica la balans pop pe o plaja din Puerto Rico, pe o colaborare cu aproape 3 miliarde de vizualizari – Farruko și Pedro Capo, cu…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, vine cu o provocare de zile mari pentru Ilona și Ristei. Celor doi, ruleta le-a pregatit un personaj savuros, care i-a provocat din toate punctele de vedere – Sand

- Romica Țociu și Paula Chirila au cantat in lima spaniola o piesa preluata și de Irina Loghin. Cei doi concurenți au lasat deoparte portul romanesc și au imbracat costumul de toreador. Au intepretat melodia „Porom pom pom”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Romica Țociu și Paula Chirila. Cei doi au fost nevoiți sa intre in pielea lui Jerry Lee Lewis. De la coregrafie pana la textul piesei, concurenții au avut ceva probleme la repetiții, dar nu și pe scena.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- Romica Țociu a fost caștigatorul sezonului 16 al show-ului Te cunosc de undeva, unde a facut echipa cu Adriana Trandafir. In sezonul 20, care are premiera diseara, de la ora 20.00 la Antena 1, actorul evolueaza alaturi de alta actrița – Paula Chirila. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- Ei sunt concurentii sezonului 20 Te cunosc de undeva. Cand incepe emisiunea la Antena 1 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Sezonul cu numarul 20 incepe sambata, 17 februarie, ora 20:00. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți…