Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Ghenea a caștigat, duminica, 4 februarie 2024, premiul Grammy in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul „Midnights” al lui Taylor Swift. A mixat muzica pentru artiști celebri, printre care Michael Jackson, Beyonce, Justin Timberlake, Usher, Taylor Swift, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Katy…

- Jay-Z a rabufnit la Premiile Grammy 2024 și s-a aratat nemulțumit de faptul ca soția sa, Beyonce, nu a primit cel mai prestigios premiu. Artistul se afla pe scena alaturi de fiica sa, Blue Ivy.La cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy, care a avut loc duminica, la Los Angeles, Jay-Z a urcat pe scena…

- S-au decernat premiile Grammy care recompenseaza performanțele din industria muzicala. Cantareața americana Taylor Swift a stabilit un nou record in istoria Grammy, dupa ce a obținut pentru a patra oara in cariera sa, trofeul la categoria „Albumul anului’’. O surpriza in cadrul ceremoniei din Los Angeles…

- Serban Ghenea a castigat, duminica, un nou premiul Grammy, in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul "Midnights" al lui Taylor Swift. Este prima persoana (nu artist) care castiga „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard.El a mai fost premiat la aceasta categorie, in aceeasi calitate,…

- Serban Ghenea a castigat, duminica, un nou premiul Grammy, in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul "Midnights" al lui Taylor Swift. Este prima persoana (nu artist) care castiga „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard, potrivit news.roEl a mai fost premiat la aceasta categorie,…

- Serban Ghenea a castigat, duminica, un nou premiul Grammy, in calitate de inginer de sunet/mixaj la albumul "Midnights" al lui Taylor Swift. Este prima persoana (nu artist) care castiga „Albumul anului” de cinci ori, potrivit Billboard.

- Caștigatorii Premiilor Grammy 2024. Taylor Swift doboara un record! Premiile Grammy au ajuns anul acesta la cea de-a 66-a ediție. Trevor Noah a gazduit cel mai așteptat eveniment al anului in industria muzicala, care a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles. Taylor Swift a doborat un nou record…

- Eveniment O casa din Draganești Vlașca și una din Sergarcea Vale au luat foc noiembrie 16, 2023 14:28 Pompierii militari au intervenit ieri, in jurul orei 17.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința, din Draganești Vlașca, cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanța…