Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia, membra a NATO, are producatori de munitie de artilerie, precum si de vehicule militare grele, dintre care unele au fost expediate in Ucraina. Fico a condus o campanie inaintea alegerilor din 30 septembrie, pe care partidul sau le-a castigat, criticand sprijinul occidental pentru Ucraina, sanctiunile…

- Imprumutul oferit de Castlelake va refinanta si va inlocui un contract de credit de finantare al companiei de 7,7 miliarde de coroane (707,6 milioane de dolari) incheiat cu fonduri gestionate de Apollo Global Management, a spus compania. ”Prin incheierea acestui acord de investitii, SAS face urmatorul…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat, joi, ca se asteapta in acest an la venituri de cel putin sase miliarde de dolari, temperand estimarile pe fondul cererii mai reduse pentru vaccinurile COVID-19, dar se asteapta la redresarea vanzarilor in 2025, transmite Reuters. Compania a raportat…

- Interviurile cu o duzina de directori de companii, analisti si investitori au aratat ca firmele de servicii farmaceutice se straduiesc sa-si asigure contracte pentru serviciile de specialitate de umplere a seringilor utilizate in stilourile injectoare, un proces cunoscut sub numele de umplere-finisare.…

- Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit,…

- Compania farmaceutica germana a anuntat ca o terapie experimentala cu celule stem dezvoltata de filiala sa din Statele Unite, BlueRock, a demonstrat semne de atenuare a simptomelor bolii Parkinson, intr-un studiu preliminar la care au participat 12 pacienti, transmite luni Reuters.

- Compania aeriana israeliana El Al este in discutii "serioase" cu producatorul european de avioane Airbus cu privire la achizitionare a 30 de aparate A321neo, a declarat joi directorul general Dina Ben Tal Ganancia, in ceea ce ar fi o modificare istorica de furnizor pentru transportatorul israelian,…

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…