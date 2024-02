Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile fostului președinte american Donald Trump, care a afirmat ca nu va respecta Articolul 5 al tratatului care sta la baza NATO, referitor la apararea colectiva, daca va fi reales la Casa Alba, au determinat reacții imediata a Casei Albe, relateaza CNN .Aflat intr-un miting electoral la Conway,…

- Casa Alba a criticat extrem de dur sambata declarațiile facute de fostul președinte american Donald Trump privind faptul ca nu și-ar proteja aliații din NATO de o eventuala invazie rusa, calificandu-le drept „ingrozitoare și demente „, transmite Reuters. In timpul unui miting politic desfașurat sambata…

- Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și lansatoare pentru a fi folosite in razboiul impotriva Ucrainei, dintre care unele au fost lansate de Rusia in Ucraina, a declarat joi Casa Alba, citand informații recent declasificate, scrie Reuters.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național…

- Directoarea pentru buget a Casei Albe, Shalanda Young, a avertizat intr-o scrisoare adresata luni presedintelui Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, si altor lideri din Congres ca Statele Unite sunt pe cale sa-si epuizeze timpul si banii in efortul de a ajuta Ucraina sa-si poarte razboiul cu Rusia,…