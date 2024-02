NATO reacționeaza in fața declarațiilor facute de Donald Trump. Ce parere are Jens Stoltenberg despre aceasta ”intervenție? Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat in privința comentariilor care „submineaza securitatea noastra”, dupa declarațiile facute de fostul președinte american Donald Trump, care a evocat posibilitatea de a nu mai apara țarile din Alianța ale caror contribuții financiare sunt insuficiente. ”Orice sugestie ca aliatii nu se vor apara reciproc submineaza intreaga noastra securitate, inclusiv pe cea a SUA, si ii expune pe soldatii americani si europeni unui…