Stiri pe aceeasi tema

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul consultarilor privind actualizarea Planului…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. “Cum se face ca pentru unii sunt mereu…

- In luna ianuarie 2021, contagiunea a scazut ușor, ca urmare a introducerii programului de vaccinare in Uniunea Europeana, care a contribuit la reducerea incertitudinii și a generat un climat pozitiv pe burse, potrivit unui Raport de tendințe și riscuri pe piețele financiare, elaborat de Autoritatea…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Comisia Europeana a publicat prospectul tradus in limba romana la vaccinul anti-COVID. Denumirea comerciala a acestuia este Comirnaty concentrat pentru dispersie injectabila – Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate) si este indicat pentru imunizare activa pentru prevenirea COVID-19 cauzat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca vaccinarea incepe in Romania și in Uniunea Europeana pe 27 septembrie, garanteaza pentru siguranța serului și ii indemna pe romani sa se vaccineze. In același timp,anunța ca nu este nevoie de noi restricții, ci doar trebuie respectate cele in vigoare. “Nu…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin impotriva Covid-19 care ar urma sa fie folosit in Uniunea Europeana, cel produs de Pfizer-BioNTech, informeaza AFP. Comisia Europeana va avea ultimul cuvant in ceea ce privește aprobarea vaccinului, insa aceasta urmeaza de regula…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…