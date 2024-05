Stiri pe aceeasi tema

- ”Fara penali in funcții publice” a fost sloganul cu care USR a facut cariera in politica din Romania. Au ramas simple vorbe pentru ca, acum, USR Timiș susține un candidat la funcția de primar care este un șpagar condamnat definitiv și care și-a recunoscut faptele. Ion Dan Florin, a fost reținut de…

- Gabriela Firea a avut o prima reacție cu privire la desemnarea sa de catre PSD drept candidat la Primaria Capitalei. Președintele PSD București a ținut sa mulțumeasca conducerii Partidului Social Democrat pentru incredere și a dezvaluit care sunt proiectele in care se va implica daca va obține cel de-al…

- Inca o persoana arestata de catre politistii ilfoveni in dosarul in care administratorii unei clinici medicale private, dar si mai multi medici sunt suspectati ca au eliberat in fals zeci de mii de fise medicale. Acestea ajungeau la persoane care le solicitau pentru a putea sa obțina sau preschimbe…

- In goana disperata dupa candidații cu oarece notorietate, partidul condus de George Simion aduna tot mai mulți „dalmațieni” in speranța ca va obține cat mai multe voturi și aceasta „rețeta” o aplica și la Primaria Bacau. AUR- ul lui George Simion este intr-o goana nebuna dupa candidați, fapt pentru…

- La data de 22 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o tanara ar fi fost gasita inconștienta cu urme de sange, intr-o camera a unui apartament, situat pe bulevardul General Ion Dragalina, din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat…

- Intr-o operațiune de amploare desfașurata astazi, 11 martie 2024, de catre procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau și ofițerii de poliție judiciara din cadrul D.G.A. (Serviciul Operații și Serviciul Județean Anticorupție Buzau), asistenta medicala S.M., in funcție…

- Politisti si procurori au facut 21 de perchezitii domiciliare, miercuri, in Bucuresti, Arad si Timisoara, dar si in trei comune, la samsari care ar fi adus in ultimii ani masini din Franta pentru a le vinde fara sa plateasca taxe, sapte persoane fiind conduse la audieri.Perchezitiile au fost facute…

- Agenții de la „Poliția Animalelor” din cadrul IPJ Galați, coordonați de un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galați, incearca sa gaseasca un barbat care a otravit trei caini și i-a calcat cu mașina intenționat ca sa fie sigur ca vor muri. Cazul de cruzime fața de animale a fost semnalat…