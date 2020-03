Albania si Macedonia de Nord au finalizat reformele necesare pentru a incepe negocierile de aderare la Uniunea Europeana, se arata in rapoarte publicate luni, la Bruxelles, de Comisia Europeana, dupa ce acest proces a fost blocat anul trecut, relateaza DPA.



Comisia Europeana considera de mult timp ca Skopje si Tirana sunt pregatite pentru negocierile de aderare dupa ce au adoptat reforme democratice si, in cazul Macedoniei de Nord, dupa schimbarea numelui pentru a rezolva o disputa cu Grecia vecina.



Totusi, in octombrie, Franta s-a opus in ultimul moment deciziei, insistand…