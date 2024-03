Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Parlamentul European a aprobat noi reguli privind infracțiunile ecologice și sancțiunile aferente, extinzand lista de acțiuni penale și intensificand pedepsele pentru incalcarile grave ale mediului inconjurator. Directiva noua, convenita cu Consiliul la 16 noiembrie 2023, a fost adoptata cu 499…

- Sindicatul fermierilor polonezi Solidaritatea planuieste o greva generala incepand de vinerea viitoare, cu blocarea punctelor de trecere a frontierei intre Polonia si Ucraina, a anuntat sindicatul, alaturandu-se astfel unor proteste similare in toata Europa, potrivit Reuters. Fermieri din Franta, Belgia,…

- Țarile Grupului de la Visegrad - Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia - au avertizat Comisia Europeana ca, daca nu apara interesele fermierilor europeni, un puternic val de proteste, care au inceput deja in Germania și Franța, se va extinde pe intregul continent, a anuntat șeful Ministerului Agriculturii…

- Unele tari, ca Franta, dispun deja de reglementari mai stricte decat noile dispozitii europene cu privire la platile in lichid. Insa in alte state – ca Austria sau Germania -, platile cash erau pana acum nelimitate. Aceasta dispozitie face parte dintr-un text al carei scop este sa imbunatateasca lupta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ”politicos” despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra unei ample reforme a politicii europene privind azilul si migratia, la capatul unei ultime nopti de negocieri.

- Noua directiva de eficiența energetica a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limita de existența in statele membre UE a centralelor individuale pe gaze. Pana atunci insa, statele membre trebuie sa implementeze o serie de masuri care vor avea un efecte de descurajare…

