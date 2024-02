Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, susțin ca razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei a forțat UE sa iși accelereze tranziția energetica, relateaza Euractiv.com . „Anul trecut, in 2023, pentru prima oara, am produs mai multa…

- Principalele declarații facut de Klaus Iohannis in Parlamentul European:Va mulțumesc, doamna președinte, ca mi-ați oferit ocazia de a reveni in centrul democrației europene la inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene.Vreau sa reafirm increderea mea și a poporului roman in valoarea…

- In timp ce Europa fierbe, iar agricultorii francezi sunt in strada nemulțumiți de importurile alimentare care ii indeparteaza pe francezi de produsele locale, Comisia Europeana a luat o decizie șocanta: a propus reinnoirea suspendarii taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene…

- Acest lucru este realizat in conformitate cu angajamentele UE de a sprijini Ucraina atat timp cat este nevoie, mai arata comunicatul de presa al Executivului european. Aceste masuri comerciale autonome (MCA) sunt in vigoare din iunie 2022 si reprezinta un pilon esential al sprijinului ferm al UE pentru…

- Statele UE au ajuns la un acord asupra primei etape dintr-un plan menit sa directioneze catre reconstructia Ucrainei veniturile produse de activele rusesti inghetate in blocul comunitar, a anuntat marti presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza Agerpres, care citeaza France Presse.Aceasta etapa…

- Magnatul rus Roman Abramovici, care are naționalitatea rusa, israeliena și portugheza, nu scapa de sancțiunile impuse de Comisia Europeana, dupa ce Rusia a invadat Ucrainei. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins, miercuri, contestația depusa de oligarhul Roman Abramovici din Rusia, care cerea…

- Comisia Europeana a salutat acordul provizoriu la care au ajuns joi Parlamentul European si Consiliul referitor la reducerea emisiilor si a consumului de energie ale cladirilor in intreaga UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Orice stat membru va putea sa blocheze companiile din Rusia si Belarus sa obtina spatiu in gazoductele si in terminalele lor de gaz natural lichefiat, a relatat FT citand un proiect de text juridic propus de Bruxelles. Statele membre ale UE ar putea avea autoritatea de a „limita partial sau, daca este…