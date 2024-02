Infracțiuni împotriva mediului: Eurodeputații adoptă o listă extinsă de infracțiuni și sancțiuni Marți, Parlamentul European a aprobat noi reguli privind infracțiunile ecologice și sancțiunile aferente, extinzand lista de acțiuni penale și intensificand pedepsele pentru incalcarile grave ale mediului inconjurator. Directiva noua, convenita cu Consiliul la 16 noiembrie 2023, a fost adoptata cu 499 de voturi in favoare, 100 impotriva și 23 abțineri. Aceasta include o lista actualizata de infracțiuni, precum comerțul ilegal cu lemn, epuizarea resurselor de apa, incalcari grave ale legislației UE privind substanțele chimice și poluarea cauzata de nave. Parlamentarii europeni au asigurat ca noile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

