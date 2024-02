Parlamentul European a adoptat o lege privind restaurarea naturii, care impune statelor membre ale Uniunii Europene sa restaureze cel puțin 20% din terenul și marea UE pana in 2030 și toate ecosistemele aflate in nevoie de restaurare pana in 2050. Legea a fost agreata cu statele membre și are ca scop revitalizarea ecosistemelor degradate in toate statele membre, contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene in domeniul climei și biodiversitații și sporirea securitații alimentare. Pentru a indeplini obiectivele generale ale UE, statele membre trebuie sa restaureze cel puțin 30% din habitatele…