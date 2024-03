Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, chiar in timp ce toți liderii PPE sunt la Congresul de la București, ca in opinia sa, președintele Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru a deveni președinte al Consiliului European. In prezent, președintele Consiliului European este Charles Michel. ”Imaginea…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, a anunțat ca liderii UE au ajuns la un acord la Bruxelles pentru pachetul de ajutor financiar de 50 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Toți liderii din UE au aprobat pachetul de 50 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, pentru urmatorii…

- Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au ajuns rapid la un acord pentru continuarea ajutorului multianual de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina invadata, a anunțat președintele Consiliului European, Charles Michel. Vestea obținerii acordului vine in ciuda opoziției anunțate de Viktor Orban – nu se…

- Liderii statelor Uniunii Europene isi vor reafirma hotararea de a furniza „sprijin militar oportun, predictibil si durabil” Ucrainei, indica proiectul concluziilor reuniunii extraordinare a Consiliului European, care va avea loc joi, la Bruxelles.

- Responsabilul belgian in varsta de 48 de ani, care prezideaza de patru ani reuniunile sefilor de stat si de guvern ale celor 27 state membre ale Uniunii Europene, si-a facut cunoscuta acum trei saptamani intentia de a se retrage prematur din functie pentru a se consacra campaniei pentru alegerile pentru…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, care a fost intens criticat din cauza deciziei sale de a parasi postul pentru a candida la viitoarele alegeri europarlamentare, se retrage acum din cursa, au declarat pentru Politico doi oficiali cu informații despre aceasta decizie. In mediul politic…

- O eventuala plecare a lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, incepand din 1 iulie, este un scenariu imposibil in opinia liderului Eugen Tomac. Actualul lider, Charles Michel, a anunțat ca va candida la europarlamentare și va renunța la aceasta funcție daca va fi ales, iar președinte…

- Scenariu discutat intens in PNL și in coaliție in aceasta perioada este plecarea lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European, incepand cu 1 iulie 2024, dupa vacantarea funcției de catre Charles Michel, actual președinte, care va candida la Parlamentul European. Deși numele lui Iohannis a…