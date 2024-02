Experții în securitate francezi identifică o rețea de dezinformare cu sediul la Moscova Experții militari și de securitate cibernetica francezi spun ca au identificat o rețea cu sediul la Moscova care raspandește propaganda și dezinformare in Europa de Vest. Agenția franceza Viginum, inființata in 2021 pentru a detecta interferențele digitale din partea entitaților straine care vizeaza influențarea opiniei publice, spune ca Rusia paveaza drumul pentru un nou val de manipulare online inaintea alegerilor europene și a altor voturi cruciale din acest an. Agenția afirma ca rețeaua online, pe care a denumit-o „Portal Kombat”, include cel puțin 193 de site-uri care disemineaza propaganda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

